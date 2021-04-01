اغلاق المطعم المعلق في بغداد .. السلطات: الرافعة تُستخدم للكتل الاسمنتية وليس للزبائن

شفق نيوز/ وجهت دائرة صحة الكرخ في محافظة بغداد اليوم الخميس بإغلاق المطعم المعلق في مول المنصور وذلك لابتكاره طريقة مخالفة للقانون في نقل الزبائن داخل المطعم الذي هو عبارة عن آلة رافعة لا تصلح للإستخدام البشري.

وافتتحت ادارة مول المنصور قبل أيام قلائل المطعم مبتكرة هذه الطريقة الجديدة لجذب الزبائن ولكن سرعان ما أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة.

ووفقا لكتاب صادر عن دائرة صحة الكرخ فقد تم إيقاف تقديم الأطعمة داخل الرافعة من المطاعم داخل المول وبعكسه تتحمل ادارة المول التبعات القانونية والقضائية كافة حسب القانون العراقي.

وأبلغ مصدر في الدفاع المدني وكالة شفق نيوز، بأن الرافعة هي مخصصة لنقل الكتل الأسمنتية ولا تصلح للاستخدام البشري بتاتا وتعرض حياة النّاس للخطر لذا تقرر إغلاق المطعم.