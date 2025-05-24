اغتيال في البصرة و"غفوة" تقلب شاحنة بكركوك

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، باغتيال مواطن في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، فيما وقع حادث سير بسبب "غفوة" سائق شاحنة على طريق كركوك – بغداد ضمن قضاء داقوق، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وعن جريمة البصرة، أبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، "بمقتل مواطن في منطقة طريق الصحراء بقضاء أبي الخصيب بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه".

وأشار المصدر، إلى أن "الجهات الأمنية نقل الجثة إلى مستشفى الصدر التعليمي، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث".

وفي كركوك، ذكر مصدر ثانٍ، أن "سائق شاحنة أُصيب بجروح إثر انقلاب مركبته على الطريق الدولي الرابط بين كركوك وبغداد ضمن حدود قضاء داقوق جنوبي كركوك، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأوضح المصدر، أن "الحادث وقع نتيجة غفوة السائق أثناء القيادة، ما تسبب بانحراف الشاحنة عن الطريق وإنقلابها".