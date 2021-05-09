اغتيال الوزني يشعل احتجاجات غاضبة في كربلاء والسلطات تتحرك لإمتصاص الغضب

شفق نيوز/ خرج المئات من الأشخاص الغاضبين فجر اليوم الأحد في تظاهرات بمدينة كربلاء أحد أهم مراكز التشيع في العالم احتجاجا على اغتيال ناشط بارز في الحراك الشعبي المناهض للحكم القائم في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين الغاضبين صعدوا في كربلاء صعدوا وقاموا بقطع الشوارع الرئيسة المؤدية إلى فكلة المحافظة وفلكة التربية احتجاجا على اغتيال ايها الوزني.

وقام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية باغتيال مسؤول تنسيقية كربلاء للحراك المدني ايهاب جواد محمد الوزني في الساعة الأولى من صبيحة اليوم الأحد بواسطة طلق ناري من سلاح نوع مسدس أمام منزله في منطقة حي الحداد وسط في مدينة كربلاء.

خلية الاعلام الأمني العراقي اعلنت بدورها في بيان اليوم أن "شرطة محافظة كربلاء استنفرت جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء".

ووفقا للبيان أن الشرطة "شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة".

من جانبه قال رئيس الحكومة المحلية لكربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان انه وضع "القوات الأمنية كافة في الانذار والانتشار بارجاء كربلاء كافة" على خلفية عملية الاغتيال.

وشدد على ضرورة وسرعة القاء القبض على المجرمين الذين اغتالوا المواطن الكربلائي الناشط المدني ايهاب الوزني.

ووجه جاسم القوات الامنية والاستخباراتية لبذل اقصى الجهود للوصول الى المجرمين وقطع دابر كل من ارتكب هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الحاكمة والأوضاع المعيشية المتردية، وتفشي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة.