اغتصاب طفل في كركوك ودهس آخر بالبصرة

شفق نيوز- كركوك/ البصرة

افاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بالقبض على متهمين باغتصاب طفل، فيما لقي طفل آخر مصرعه بعد تعرضه للدهس في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة كركوك، وبالتنسيق مع الجهات الاستخبارية، القت القبض على متهمين اثنين بتهمة اغتصاب طفل، يبلغ من العمر نحو 8 سنوات، بعد استدراجه إلى أحد الأماكن داخل المدينة".

وأضاف أن "القوة المنفذة للعملية تمكنت من تحديد هوية المتهمين بعد جمع المعلومات الاستخبارية ومتابعة دقيقة لتحركاتهما، قبل أن يتم القبض عليهما خلال عملية نوعية نُفذت في أحد أحياء كركوك"، مبينا أن "المتهمين اعترفا خلال التحقيقات الأولية باستدراج الطفل والاعتداء عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (393) من قانون العقوبات العراقي".

وإلى البصرة، أفاد مصدر امني للوكالة، بأن "طفلا يبلغ من العمر عامين، تعرض للدهس أمام منزله، في سفوان بالبصرة".

وتابع أنه "تم الإتصال بخدمة الإسعاف، وعندما وصل كان قد توفي".