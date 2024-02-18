اغانٍ عراقية وكوردية على المسرح الوطني.. فرقة سومريات تقيم حفلا غنائيا كبيرا ببغداد (صور)

شفق نيوز/ قدمت فرقة سومريات الموسيقية، يومي السبت والأحد، حفلا موسيقيا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الوطني.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الحفل كان "برعاية وزير الثقافة والسياحة والاثار، احمد الفكاك البدراني، وقدمت فيه فرقة سومريات الموسيقية اليوم الأحد وأمس السبت حفلا موسيقيا غنائيا كبيرا بقيادة المايسترو علاء مجيد من على المسرح الوطني".

وأضاف أن "الفرقة قدمت مقطوعات اغانِ عربية وعراقية (تراثية وكردية وتركمانية) ومن بين الاغاني اغنية الفنان الراحل رياض احمد (ها خوية)".

واشار الى ان "الفرقة تكونت من خريجي وطلاب معهد الدراسات الموسيقية".