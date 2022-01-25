اعلان خاص من "فايزر" بشأن متحور أوميكرون

شفق نيوز/ قالت شركة فايزر أن الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا، لمدة 4 أشهر.
ووفقا للدراسة المشتركة لشركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، فإن الحصول على 3 جرعات من لقاح كورونا ينتج أجسامًا مضادة يمكنها تحييد متغير أوميكرون.
وأضافت الدراسة أن اللقاحات الحالية أظهرت تحييد متحور أوميكرون بشكل فعال في 4 أشهر بعد جرعة ثالثة.
وأعلنت شركة فايزر الأميركية وشركة بيوتك الألمانية عن إطلاق تجربة إكلينيكية لإنتاج لقاح جديد مضاد لمتحور أوميكرون بخلاف لقاح فايزر بيوتك المستخدم حاليا.
وقالت الشركتان فايزر/ بيوتك في بيان إن التجربة ستشمل أشخاص من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.
ووفقا للإعلان ستشمل الدراسة ثلاث مجموعات تدرس أنظمة مختلفة للقاح الحالي أو لقاح جديد مخصص لمواجهة متحور أوميكرون.