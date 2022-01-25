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اعلان خاص من "فايزر" بشأن متحور أوميكرون

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-25T15:28:04+0000
اعلان خاص من "فايزر" بشأن متحور أوميكرون

شفق نيوز/ قالت شركة فايزر أن الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا، لمدة 4 أشهر.

ووفقا للدراسة المشتركة لشركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، فإن الحصول على 3 جرعات من لقاح كورونا ينتج أجسامًا مضادة يمكنها تحييد متغير أوميكرون.

وأضافت الدراسة أن اللقاحات الحالية أظهرت تحييد متحور أوميكرون بشكل فعال في 4 أشهر بعد جرعة ثالثة.

لقاح جديد

وأعلنت شركة فايزر الأميركية وشركة بيوتك الألمانية عن إطلاق تجربة إكلينيكية لإنتاج لقاح جديد مضاد لمتحور أوميكرون بخلاف لقاح فايزر بيوتك المستخدم حاليا.

وقالت الشركتان فايزر/ بيوتك في بيان إن التجربة ستشمل أشخاص من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

ووفقا للإعلان ستشمل الدراسة ثلاث مجموعات تدرس أنظمة مختلفة للقاح الحالي أو لقاح جديد مخصص لمواجهة متحور أوميكرون.

 

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