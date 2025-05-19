اعتماد آلية تسويق باستمارة رسمية لحماية الحنطة في كركوك ونينوى

شفق نيوز/ أكدت دائرة زراعة كركوك، يوم الاثنين، اعتماد استمارة رسمية مرسلة من الحكومة الاتحادية تُستخدم ضمن آلية تسويق محصول الحنطة في محافظتي كركوك ونينوى، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى منع التلاعب بالمنتج المحلي ومكافحة تهريب الحنطة إلى سايلوات وزارة التجارة.

وقال مدير زراعة كركوك، عصام سلمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستمارة أُعدّت بموجب توجيهات حكومية، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن محاولات لتهريب كميات من الحنطة إلى سايلوات كركوك ونينوى بهدف الاستفادة من فرق الأسعار، إذ تشتري الحكومة الحنطة بأسعار أعلى من السوق العالمية".

وأوضح أن "هذه الاستمارة الرسمية تحفظ حقوق الفلاحين وتُغلق الأبواب أمام المهربين والمتلاعبين، مشيرًا إلى أن سايلوات كركوك ستقوم يوميًا بتجهيز 50 استمارة تُرسل إلى دائرة الزراعة لإكمالها، على أن تُسلَّم للفلاحين دون مراجعة، باستثناء مراجعة سايلو التسليم".

ويتضمن نموذج استمارة تسويق القمح المعتمدة المعلومات الآتية: 1. اسم المسوّق 2. اسم السائق، 3. نوع السيارة، 4. رقم السيارة، 5. نوع الحمولة، 6. كمية الحمولة، 7. مركز التسويق، 8. الشعبة الزراعية، 9. التسلسل في الخطة الزراعية.

وتوقَّع على الاستمارة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن: مديرية الزراعة، شركة تجارة الحبوب – كركوك، مكافحة الجريمة المنظمة، جهاز المخابرات الوطني، أمن واستخبارات كركوك، مديرية أمن كركوك، قيادة شرطة كركوك، قيادة عمليات كركوك، ويترأس اللجنة رئيس لجنة التسويق.

كما أكد سلمان أن "اللجنة ستكون متواجدة بشكل يومي في مبنى زراعة كركوك طيلة موسم التسويق، وأن الاستمارة ليست صادرة عن دائرة زراعة كركوك، بل عن مجلس الوزراء العراقي ضمن خطة مركزية لضبط تسويق الحنطة في محافظتي كركوك ونينوى".