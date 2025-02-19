اعتقال 7 أشخاص يبيعون اللحوم المتعفنة والبيض الفاسد في ذي قار (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بضبط كميات من اللحوم المتعفنة والبيض الفاسد واعتقال سبعة أشخاص يبيعونها إلى المواطنين في المحافظة على أنها صالحة للاستهلاك البشري.

ورافق مراسل وكالة شفق نيوز، القوات الأمنية أثناء تنفيذ واجب أمني مشترك ضد أصحاب مجازر اللحوم وبائعي البيض في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة انطلقت بمشاركة أجهزة أمنية مختلفة اضافة إلى دائرتي الصحة والبيطرة، حيث أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص من الجزارين وبائعي البيض".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية صادرت كميات كبيرة من اللحوم العفنة التي تباع بشكل مباشر على المواطنين والعشرات من طبقات البيض الفاسد".