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اعتقال 60 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-26T11:16:48+0000
اعتقال 60 اجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في الناصرية

شفق نيوز / افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، باعتقال العشرات من اصحاب الجنسيات الاجنبية في المحافظة بسبب تجاوزهم المدة المحددة قانونا لبقائهم في البلاد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية، نفذت، خلال الأيام االاربعة الماضية، حملة أمنية واسعة اسفرت عن اعتقال ما يقارب نحو 60 شخصا اجنبياً في مناطق مختلفة من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، ان "غالبية المعتقلين هم من سوريا وباكستان وبنغلاديش ودخلوا العراق بصفة سائحين ، الا انهم قاموا بممارسة الاعمال التجارية والعمل في المحافظة دون اخذ الموافقات الرسمية او الحصول على الاقامة في البلاد"، لافتا إلى أن " المعتقلين سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الام".

ويشكو العراق من توافد العمالة الأجنبية وخصوصا من الدول الاسيوية ممن يعملون داخل البلاد بصفات غير شرعية وذلك في ظل انعدام فرص العمل للشباب العراقيين.

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