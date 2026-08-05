اعتقال 5 مسؤولين وموظفين ببلدية الديوانية بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام

شفق نيوز - الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية أمنية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وفريق من مكتب هيئة النزاهة الاتحادية في محافظة الديوانية، أسفرت عن اعتقال خمسة موظفين في بلدية الديوانية، بينهم مسؤولان.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المعتقلين هم كل من: وكيل مدير بلدية الديوانية السابق، ومدير واردات البلدية، وموظفان اثنان في قسم الحسابات، وموظف في قسم البستنة.

وأضاف أن المتهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وتأتي هذه العملية تزامناً مع ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية أواخر شهر تموز/يوليو الماضي، بشأن تفكيك شبكة "كبرى" متهمة بقضايا فساد في مديرية بلدية الديوانية، وصدور نحو 30 أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، بينهم خمسة مديرين سابقين للبلدية والمدير الحالي، على خلفية تهم تتعلق بالاختلاس والرشوة والانتفاع من التعهدات والمقاولات والإضرار بالمال العام.