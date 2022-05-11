اعتقال 31 جزاراً يذبحون خارج الضوابط ومجزرة "وهمية" تضم 250 كيلو غراماً من اللحوم

شفق نيوز / كشف مصدر طبي بمحافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن ضبط 30 جزاراً في جانبي الموصل يذبحون خارج المجزرة ومصادرة كميات من اللحوم بحوزتهم، فيما تم اعتقال جزارٍ يدير مجزرة "وهمية" ولديه أختام ومصادرة 250 كيلو غرام بحوزته.

وقال المصدر في حديث إلى شفق نيوز إن "الفرق الطبية ضبطت 30 جزاراً في جانبي مدينة الموصل يذبحون خارج المجزرة وضبطت كميات كبيرة من اللحوم لديهم وصادرت عشرات الذبائح كانت لديهم".

وأضاف المصدر أن "لجنة رقابية مشتركة من الصحة والطب البيطري مع مفرزة من الشرطة اعتقلت جزاراً في حي السكر، وسط الموصل، لديه مجزرة وهمية وأختام مزورة يضعها على اللحوم فيما صادرت قرابة ربع طن من اللحوم بحوزته، وأغلقت محله على الفور".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه عدد من محافظات البلاد انتشاراً لمرض الحمى النزفية والتي سجلت فيها حالات وفاة لبعض المصابين الذين تطورت حالاتهم، فيما تعلن بعض المحافظات موقفاً شبه يومي للحالات لديها سواء بارتفاع عدد الإصابات أو تسجيل حالات إصابة جديدة أو الوفيات وكذلك الشفاء.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.