اعتقال 20 امرأة اجنبية يمتهن التسول في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بوزارة الدخلية العراقية، اليوم السبت، عن اعتقال 20 متهمة وثلاثة متهمين من الأجانب يمتهننون التسول في شوارع العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة البياع التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود عدد من المتسولات والمتسولين الاجانب من جنسيات اجنبية مختلفة يتواجدون ضمن قاطع المسؤولية"، مبينة أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بتشكيل فريق عمل ميداني وتوجيه دوريات من كل اقسام شرطة الكرخ مع اصطحاب دوريات من القوة الماسكة للارض مع مفارز جهاز الامن الوطني لاجراء حملة لاعتقالهم تمهيدا لتسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة".

وأوضحت أن "فريق العمل تمكن من القاء القبض على 20 متهمة وثلاثة متهمين ليصبح العدد 23 مع ضبط جوازات منتهية الصلاحية يمتهنون مهنة التسول ضمن عموم العاصمة بغداد"، مشيرة الى "اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".