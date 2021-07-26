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اعتقال 13 متظاهراً قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار للمطالبة بوظائف

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-26T17:13:49+0000
اعتقال 13 متظاهراً قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار للمطالبة بوظائف

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة ذي قار، يوم الاثنين، اعتقال 13 متظاهرا قاموا بإغلاق مدخل شركة نفط ذي قار الحكومية.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها "تمكنت من إلقاء القبض على 13 شخصا قاموا بغلق مدخل شركة نفط ذي قار باستخدام الإطارات المحترقة والاعتداء على أفراد الأجهزة الامنية برمي الحجارة أثناء فتح مدخل الشركة".

وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل"، معتبرة بأن "هذا العمل يعتبر من الاعمال المخالفة للقانون ويؤدي الى تعطيل وعرقلة عمل الدوائر الحكومية".

ويحتج المئات من أبناء ذي قار منذ أشهر أمام الدوائر الحكومية بينها شركة نفط ذي قار للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

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