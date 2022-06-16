اعتقال 12 شخصا من اتحادات ونقابات غير شرعية واستقدام مسؤول محلي بالموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بإلقاء القبض على 12 شخصا ينتمون إلى اتحادات ونقابات غير شرعية بمدينة الموصل، فيما استقدم مكتب هيئة النزاهة في محافظة نينوى مسؤولا محليا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن النزاهة اعتقلت 12 شخصا من الاتحادات والنقابات غير الشرعية التي تعنى بالعمال بتهمة جباية الأموال من المحال والأسواق بدون اي حق شرعي.

وأضاف المصدر ايضا ان النزاهة استقدمت اليوم معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي للتحقيق معه في تهمة موجهة إليه ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل القضية او التهمة لان التحقيق فيها ما يزال مجهولا.

كما أشار المصدر إلى ان العباسي قد مثل أمام قاضي النزاهة وأدلى بأقواله.