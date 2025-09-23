اعتقال 11 أجنبياً في بغداد لهذا السبب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال 19 متهماً بينهم 11 أجنبياً وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "تم إلقاء القبض على 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم 11 أجنبياً مخالفاً لضوابط دائرة الإقامة والجنسية".

وأضافت "كما تم ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة ضمن مناطق (الكمالية، حي الرئاسة/ العبيدي، بسماية، الزعفرانية) بجانب الرصافة".