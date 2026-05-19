اعتقال 10 موظفين بحملة مداهمة في بلدية الناصرية والتسجيل العقاري

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، باعتقال 10 موظفين ومسؤولين متهمين بالتعدي على المال العام، في دائرتي بلدية الناصرية والتسجيل العقاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مشتركة من هيئة النزاهة ومكافحة الإرهاب شرعت بمداهمة مديرتي بلدية الناصرية والتسجيل العقاري".

وأضاف المصدر، أن "حملات الدهم أسفرت عن اعتقال 10 موظفين في المديريتين بتهم التعدي على المال العام"، مبيناً أن "من بين المعتقلين مسؤولين في الدائرتين".

ولفت المصدر إلى أن" حملات المتابعة مستمرة في ملاحقة مطلوبين آخرين هربوا من الدائرتين قبل بدء حملة المداهمة".