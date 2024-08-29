اعتقال نقيب معلميّ البصرة لتجاوزه على أراضي الدولة والتربية تحقق مع تدريسي "مسيء"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، باعتقال نقيب المعلمين في المحافظة لتجاوزه على أراضي الدولة، فيما شكلت وزارة التربية لجنة تحقيقية بحق تدريسي في محافظة كركوك أساء لسمعة "التربوي العراقي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على نقيب المعلمين في البصرة (ص. س) بتهمة التجاوز على قطع أراضي تعود إلى مديرية بلدية المحافظة".

وأضاف أن "الاعتقال تم وفق أمر قضائي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما وجهّ وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق أحد مدرسي معاهد التقوية في محافظة كركوك على خلفية مقاطع صوتية "غير لائقة" تسيء لسمعة التربوي العراقي الذي طالما عرف بصفاته النبيلة وقيمه المجتمعية الأصيلة"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوعز الجبوري إلى لجان التعليم الاهلي بإطلاق حملة واسعة النطاق لتدقيق إجازات الفتح والأوراق الرسمية مع إغلاق المعاهد المخالفة.

وشدد على المتابعة الإشرافية وشمول معاهد التقوية بزيارة المشرف التربوي والوقوف على تفاصيلها الإدارية والفنية مع تطبيق التعليمات الوزارية السابقة بالفصل بين الجنسين، منوهاً إلى أن السلوكيات التي تقع بين الحين والآخر تعد فردية وبعيدة عن صفات التربوي الأصيل.

وتداول مدونون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع تسجيل صوتي تتحدث فيه طالبة مع أستاذها على ما يبدو خلال دورة لدروس التقوية وتطلب منه المغادرة إلى المنزل إلا أنه يرفض ويمنعها من المغادرة، وبعدها قام بالتحرش بها جنسياً من خلال "تقبيلها" وهي تقاومه وترفض بشدة.