اعتقال نساء بحوزتهن مواد كحولية في مدينة عراقية

شفق نيوز – صلاح الدين

أعلنت القوات الأمنية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على خلية نسائية بحوزتهن كميات من المواد الكحولية المخالفة للقانون.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وتمكنت القوات من ضبط مجموعة من النساء أثناء محاولتهن تهريب مواد كحولية ممنوعة داخل القضاء".

وأضاف المصدر، أن "المواد المضبوطة تم تسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول خلفيات هذه الخلية ونشاطاتها".

وتُعد محافظة صلاح الدين من المناطق التي تشهد حملات أمنية مستمرة ضد تجارة وتعاطي المواد المخدرة والممنوعة، ضمن جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.