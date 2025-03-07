اعتقال ناقل "دجاج حي" بشهادة "مزورة" في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة صلاح الدين، مساء الجمعة، بضبط سائق سيارة ينقل كميات كبيرة من الدجاج الحي بشهادة بيطرية مزورة شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "معلومات استخبارية وصلت إلى قوة من الشرطة على وجود سيارة تنقل الدجاج الحي ومخالفة للضوابط والتعليمات، وبحسب توجيهات قائد شرطة صلاح الدين، اللواء قنديل خليل، بدأت عمليات التفتيش الدقيق في جميع السيطرات وألقت الشرطة القبض على السائق".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة ضبطت عجلة تحمل (الدجاج الحي) بكمية 350 قفصاً بشهادة صحية بيطرية (مزورة) قادمة من قضاء كفري باتجاه محافظة بغداد، تم تسليم العجلة مع سائقها والمواد المضبوطة إلى مكافحة الجريمة المنظمة".

وفي السياق، أكد المصدر أن "معلومات استخبارية وصلت الى فوج الطوارئ الأول تفيد بوجود متفجرات في حي النور وسط قضاء بيجي (40 كم شمال صلاح الدين)، وتم العثورعلى ثلاثة قذائف من مخلفات تنظيم داعش، حيث جرى رفعها من قبل خبير المتفجرات وتسليمها إلى الدفاع المدني".