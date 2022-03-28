اعتقال ناشط بـ"طريقة استعراضية" يفجر تظاهرة في البصرة

شفق نيوز / أفصح مصدر محلي في محافظة البصرة، يوم الاثنين، عن أسباب اعتقال الناشط والدكتور أحمد يحيى، فيما أشار إلى أن اعتقاله تم بطريقة تعسفية، وفيها نوع من الاستعراض الأمني.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "يحيى دائم الانتقاد للوضع الأمني في البصرة، وآخرها انتقد بشكل كبير التسيب الأمني للضباط وعدم التزامهم بالواجبات المكلفين بها، مما جعل قائد شرطة المحافظة يقدم شكوى ضده بتهمة القذف والسب، حيث صدر فوراً بحقه أمر إلقاء قبض".

وأضاف، أن "عملية اعتقاله تمت من قبل مديرية مكافحة الجرائم بطريقة استعراضية صباح اليوم، أثناء توجهه للدوام في الجامعة التقنية"، لافتاً إلى أن "أحمد يحيى، تم إيداعه مركز شرطة المعقل في البصرة، وتم التحشيد لتظاهرة بعد ساعة من الآن للمطالبة بإطلاق سراحه".