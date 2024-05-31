اعتقال "أم اللول".. تفاصيل جديدة وراء الحكم بـ"المؤبد"

شفق نيوز/ أصدرت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء الجمعة، توضيحاً حول اعتقال إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول".

وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.

وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، سبق وأن تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق.و) وفق أحكام المادة (28) مخدرات الذي يعمل في مراكز تجميل بمحافظتي أربيل (القرية اللبنانية) وبغداد، أثناء قدومه من إلى بغداد، حيث ضبط متلبساً بالجرم المشهود بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وضبطت بحيازته أيضاً هوية أحوال مدنية وجواز سفر باسم المدعوة (هديل خالد عبد) وأعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع.م.م) بنقلهما المواد المخدرة من أربيل إلى بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022) وبطرق مختلفة ومبتكرة".

ونقل البيان، عن المتحدث باسم المديرية، حسين التميمي، قوله، إن "مذكرة قبض صدرت بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات في حينها، وتم إصدار الحكم بحق المجرم (ق.و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

وأضاف التميمي، أن "المتهمة (هديل خالد عبد) تم الحكم عليها لمدة (4) أشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط المودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية، ومن خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح بأنها مطلوبة قضائيا وفق أحكام المادة (28) مخدرات في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق و) وقد تبين بأنها الملقبة (ام اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الأحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".

وأكد، اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها (أم اللول) وعرضت أمام أنظار المحكمة المختصة، وبعد مواجهتها بالأدلة المتحصلة ضدها، اعترفت صراحة بجريمتها، وتم إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (28) مخدرات.

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان/أبريل الماضي على (أم اللول) بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستناداً لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وافلام (فيديوهات) تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية العراقية، في الشهر ذاته، حقيقة ما تداوله ناشطون عن منح إمرأة مشهورة على مواقع التواصل تعرف بـ "أم اللول" جوازا دبلوماسيا.

وقال الناطق باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان في حينها، إن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي او خاص او خدمة للمدعوة (أم اللول)، ولم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن.