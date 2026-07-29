اعتقال موظف في مستشفى حكومي بكركوك بتهم ابتزاز زميلاته والنساء المراجعات

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على موظف يعمل في أحد المستشفيات الحكومية التابعة لدائرة صحة كركوك، على خلفية تورطه بعمليات ابتزاز مالي لزميلاته ونساء مراجعات.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية وبعد جمعها الأدلة، واستحصالها الموافقات القانونية تمكنت من اعتقال الموظف بعد ورود معلومات وشكاوى تفيد بتورطه في تلك الممارسات.

وأضاف أن أن المتهم أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات القضية وعدد الأشخاص المتضررين من عمليات الابتزاز والتهديد المنسوبة إلى المتهم.