اعتقال موظف حكومي أدخل "قلم تصوير" لهيئة نزاهة ذي قار لـ"ابتزازهم"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن فريق النزاهة تمكن من كشف أحد المراجعين للهيئة وهو يستخدم (قلم تصوير).

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محققي مكتب نزاهة ذي قار، كشفوا استخدام أحد المراجعين للهيئة (قلم تصوير) حاول به تصوير أحد المحققين وابتزازه به أمام الهيئة العامة في بغداد".

وبين المصدر، أن "نباهة المحققين كشفت لعبة المراجع وتم إيقافه على الفور"، لافتا إلى أن "المعتقل يعمل موظفا في إحدى الوزارات الاتحادية".