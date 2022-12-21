اعتقال مواطن أمريكي "تائه" في بغداد

شفق نيوز / كشف مصدر أمني في بغداد، اليوم الأربعاء، عن احتجاز "سائح" أمريكي لا يحمل أوراقا ثبوتية، غربي بغداد، مبيناً أن "سائق سيارة" اجرة ابلغ عنه القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "تم ملاحظة شخص أمريكي الجنسية يتجول ضمن منطقة الرسالة، غربي بغداد، وتم اصطحابه الى مقر الفوج الاول اللواء السادس للاستفسار عن سبب تواجده بالمنطقة".

وأضاف المصدر أن "المواطن الامريكي أوضح بأنه يزور العراق كسائح، واثناء استئجاره سيارة أجرة (تاكسي) تم تركه في المنطقة أعلاه من قبل السائق، بعد أن دار حديث بينهما عن الأوراق الرسمية للشخص الأمريكي الذي أوضح انه نسي جواز سفره في الفندق الذي يستقر فيه بالمنطقة الخضراء".

وتابع المصدر أن "سائق السيارة أبلغ المفارز الأمنية عن المواطن الأمريكي، بعد تركه في المنطقة، وبعد احتجازه تم إرساله الى مقر اللواء لمقابلة امر لواء لكي يتم تحديد مصيره".