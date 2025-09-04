اعتقال مواطنين عرب مخالفين لشروط الإقامة في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الخميس، تنفيذ سلسلة نشاطات أمنية في عموم قواطع المسؤولية، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين من جنسيات عربية لمخالفتهم شروط الإقامة القانونية.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهمين جرى تسليمهم أصولياً إلى قسم الإقامة في صلاح الدين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكدة أن "هذه الحملات تأتي في إطار تعزيز الأمن الداخلي وفرض سلطة القانون".

وأضافت أن "الشرطة ستواصل حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط المخالفين وتطبيق التعليمات القانونية الخاصة بالأجانب داخل البلاد".