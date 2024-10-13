اعتقال منتسب بمكافحة الإرهاب طبع "بوسترات مسيئة" بحق قائد الجهاز وضباطه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال أحد منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، بسبب طبعه لافتة تسيء لقائد الجهاز وضباطه، ضمن منطقة بوب الشام ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ألقت القبض على منتسب في الجهاز، لقيامه بطبع بوسترات وفيها كتابات غير لائقة بحق قائد وضباط الجهاز ضمن منطقة بوب الشام".

ولفت المصدر إلى أن "المناسب تم اعتقاله وفق مذكرة قبض قضائية بحقه بسبب فعلته".

في حين أشار المصدر إلى أن "عجلة تابعة الى نجدة الراشدية شمالي بغداد، سقطت في حوض مضخة سحب مياه المجاري قيد الإنشاء ضمن منطقة السريدات شمالي العاصمة".

وبين المصدر أن "الحادث لم يسفر عن إصابات تذكر، وفقط اضرار بالعجلة. وتجري الجهات المعنية إجراءاتها لاخراجها".