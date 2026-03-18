اعتقال منتسبين أمنيين اعتدوا على سائق شاحنة في نينوى (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، عن اعتقال منتسبين أمنيين ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على سائق شاحنة في سيطرة سد الموصل.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة المختصة باشرت إجراءاتها القانونية فور تداول المقطع، حيث تم اعتقال المنتسبين وإيداعهم التوقيف"، مبيناً أن "تحقيقاً رسمياً فُتح بالحادث للوقوف على ملابسات".

وأضاف أن "الحكومة المحلية لن تتهاون مع أي تصرف خارج القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بما يضمن إنصاف المواطن ومنع تكرار مثل هذه الحوادث".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اثنين من منتسبي شرطة الجمارك وهم يقومون بالاعتداء على سائق شاحنة في سيطرة سد الموصل.