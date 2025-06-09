اعتقال منتسبين في الحشد الشعبي بعد استغلالهم اسم الهيئة لـ"أغراض انتخابية"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الإثنين، عن اعتقال منتسبين فيها استغلوا اسم الهيئة للضغط على البعض بهدف الحصول على بطاقاتهم الانتخابية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مديرية الأمن والانضباط العامة، شرعت بإجراء جولات تفتيشية ميدانية مكثفة، وذلك على خلفية ورود شكاوى عن قيام بعض المنتسبين باستغلال اسم الحشد الشعبي لأغراض انتخابية، ومحاولة الضغط على البعض للحصول على بطاقاتهم الانتخابية".

وأضافت "بعد عمليات تدقيق ومتابعة دقيقة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، حيث باشرت الجهات المختصة بالتحقيق معهم على الفور"، مبينة "وتتواصل الجولات التفتيشية لضمان سلامة الإجراءات والتصدي لأي تجاوزات تمس سمعة الحشد الشعبي ومكانته".

وتابعت "انطلاقًا من واجبها الوطني، تهيب مديرية الأمن والانضباط بجميع المواطنين الكرام ممن لديهم شكاوى أو معلومات مماثلة، إلى تقديمها لمديرية الأمن والانضباط، لضمان متابعتها ضمن القنوات القانونية والرسمية".