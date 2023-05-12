اعتقال معلمة بتهمة التزوير في بغداد وانتشال جثتين نتيجة انقلاب عجلة ببابل

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، باعتقال معلمة بتهمة التزوير في العاصمة بغداد، وانتشال جثتين بعد حادث انقلاب عجلة ضمن محافظة بابل.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية، ألقت القبض على معلمة ضمن تربية الرصافة الثالثة، بتهمة التزوير في مدينة الصدر، ونقلها إلى أحد المراكز كإجراء أصولي".

وأضاف أن "القوة نفذت العملية، بعد استنجاد مواطن، يحمل مذكرة قبض وفق المادة 298 بحق المعلمة".

وفي بابل، انتشلت فرق إنقاذ الدفاع المدني، جثتين بعد أن اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج الضحايا، نتيجة حادث انقلاب عجله نوع سيراتو خصوصي في قضاء المسيب شمالي المحافظة".

وأبلغ مصدر في دفاع مدني بابل، الوكالة، أن "فرق الإنقاذ أمنت نقل وتسليم الجثث إلى مستشفى الإسكندرية، وفق الإجراءات القانونية المتبعة".