اعتقال مشرف تربوي بتهمة "ابتزاز" كوادر تعليمية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باعتقال مشرف تربوي حاول ابتزاز كوادر تعليمية بإحدى مناطق شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة للامن الوطني اعتقلت مشرفاً تربوياً في الأربعينيات من عمره بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار، يعمل في وزارة التربية / مديرية تربية المحافظة بعد صدور امر قبض بحقه من محكمة تحقيق الرفاعي".

وبين المصدر، ان " امر القبض صدر استناداً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل "، مشيراً إلى ان" الشكوى بحق المشرف التربوي تتعلق بقضايا ابتزاز لعدد من الكوادر التربوية في مناطق شمالي ذي قار ".