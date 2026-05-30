قوة خاصة تعتقل مسؤولاً نفطياً رفيعاً بتهم فساد في صلاح الدين

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن قوة أمنية خاصة ألقت القبض على وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (مدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي) "عدنان حمد حمود"، بتهم تتعلق بقضايا الفساد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عملية القبض نُفذت في منطقة "الإسحاقي" بمحافظة صلاح الدين، وجاءت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي الحرب على الفساد وتدقيق العقود الحكومية.

واطلعت وكالة شفق نيوز على برقية سرية وفورية صادرة عن قيادة شرطة محافظة صلاح الدين تؤيد تنفيذ عملية الاعتقال وإحالة الأوليات إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

هذا ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز، التواصل مع وزارة النفط العراقية للاطلاع على تفاصيل أخرى بشأن الاعتقال.