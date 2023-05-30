اعتقال مسؤول بالصحة العراقية اختلس 1119 قلما من مادة "نورد تروبين"

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، من ضبط أحد المسؤولين في صحة صلاح الدين مُتلبسا باختلاس مواد طبية.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان عن تفاصيل العملية، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين قام بتأليف فريق للتقصي والتحري عن المعلومات التي رصدها فريقه الميدانيُ حول فقدان عدد كبير من الأدوية التي تُعطى لمرضى تأخُر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحة صلاح الدين، وبيعها في الأسواق المحلية.

وتابعت الدائرة أن الفريق باشر أعمال التحري والتقصي والتدقيق، وانتقل إلى مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحة صلاح الدين، حيث تمكن من ضبط مدير القسم المُتهم باختلاس (1119) قلما من مادة (نورد تروبين) التي تُعطى لمرضى تأخُر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحة صلاح الدين والمُجهزة من وزارة الصحة.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي، وعرضه صحبة المُتهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق؛ استنادا إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، فيما قرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤول المخزن في القسم وفق المادة الحكمية ذاتها.