اعتقال مسؤولين في صحة نينوى بتهمة "الهدر والمغالاة" بأسعار الأجهزة الطبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، بتوقيف القضاء في محافظة نينوى رئيسيّ لجنتي المشتريات واعتدال الأسعار السابقين في صحة نينوى بتهمة هدر المال العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القضاء في الموصل قرر توقيف رئيس لجنة المشتريات محمد خالد، وبيرق محمد رئيس لجنة اعتدال الاسعار في دائرة صحة نينوى السابقين على ذمة التحقيق بتهمة الهدر بالمال والمغالاة في شراء الاجهزة الطبية للصحة بقيمة تجاوزت الـ 5 مليارات دينار عراقي".

وأضاف المصدر أن "المسؤولين كانا متواطئين مع اصحاب محال لبيع الاجهزة الطبية".