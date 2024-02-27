اعتقال مسؤولين اثنين قاما بتزوير قطع اراض في بلديات الانبار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مسؤولين اثنين في بلديَّات مُحافظة الأنبار؛ على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها ويتَّصلان بها بحكم وظيفتهما.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "فريقاً ميدانياً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود؛ للتحرّي عن معلومات ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ بموجب مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ"، لافتاً إلى "قيام الفريق بتدقيق أضابير (1140) معاملة تسجيل قطع أراضٍ لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021".

وأضافت إنَّ "الفريق كشف عن (127) إضبارةً تضمَّنت وثائق مُزوَّرةً لأشخاصٍ وهميّين"، مُنوّهاً "بتنفيذ أمر القبض والتفتيش الذي أصدره قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الرمادي بحقّ مُدير بلديَّة عامريَّة الصمود ومسؤول شعبة الأملاك فيها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، وبدلالة موادّ الاشتراك 47 و48 و49".