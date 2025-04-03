اعتقال مراهق في الموصل "أساء للصحابة" عبر بث مباشر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، باعتقال مراهق في الموصل، قام بالإساءة إلى صحابة النبي، عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني في الموصل ألقى القبض على مراهق من سكنة الجانب الأيسر لمدينة الموصل، بعد ظهوره في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسيء ويسخر من الصحابة".

وقال أيضا إن "عملية الاعتقال تمت من داخل منزله بعد متابعة المحتوى المنشور، حيث أثار المقطع استياءً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والدينية، وسط مطالبات بمحاسبته قانونياً".

ولفت المصدر إلى أن "هذا التحرك يأتي في إطار التصدي لأي محتوى يُعد مسيئاً للقيم الدينية أو يهدد السلم المجتمعي".