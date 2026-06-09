اعتقال مدير وموظف متلبسين بالرشوة في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط مدير مديرية تنفيذ في أحد أقضية محافظة ديالى ومسؤول شعبة الأضابير فيها، متلبسين بتسلّم رشوة من أحد المراجعين.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مكتب تحقيق ديالى نفذ عملية ضبط بعد نصب كمين، أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تسلم مبلغ مالي مقابل إعادة سنوية عجلة عائدة لأحد المراجعين كانت محجوزة ضمن إضبارة تنفيذية.

وأضافت أن التحقيقات كشفت قيام المتهمين باختلاس مبالغ سبق أن سددها المراجع، وعدم إيداعها في حساب الدائرة كإيرادات لخزينة الدولة.

وأشارت إلى أن المتهمين أقدما أيضاً على إتلاف الإضبارة التنفيذية الأصلية بعد اختلاس المبالغ المسددة.

وبينت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين مع المضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما وفق المادة (307) من قانون العقوبات.