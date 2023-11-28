اعتقال مدير في زراعة صلاح الدين ومعاونه لتلاعبهما بتجهيز سماد اليوريا

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء، عن ضبط (5) مُتّهمين في مُديريّة الزراعة في محافظة صلاح الدين، من بينهم مدير؛ على خلفيّة وجود تلاعبٍ في تجهيز سماد اليوريا المُجهّز ضمن الخطة الزراعيّة.

وقالت الدائرة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنّ فريق العمل المُؤلّف في مكتب تحقيق صلاح الدين،قام بالانتقال إلى مركز قطع آشور التابع للشركة العامّة للتجهيزات الزراعيّة في المحافظة، حيث كشف حدوث تلاعبٍ في الخطة الزراعيّة لمادّة سماد اليوريا للموسم الزراعيّ (2021-2022)، لافتة إلى قيام مُوظّفي مركز القطع بتنظيم كتبٍ مُختلفةٍ لأكثر من مرّةٍ بأسماء فلاحين دون علمهم، وتسلُّم السماد بدلا منهم.

وأضافت إنّ الفريق، بعد القيام بالتحرّي وتدقيق قوائم القطع في المركز والاستماع إلى أقوال الشهود، ثبت لديه أنّ مُوظّفي المركز بالتعاون مع مُوظّفين في شعبة زراعة الساحل الأيسر في قضاء الشرقاط قاموا بتنظيم قوائم قطعٍ بأسماء فلاحين مُكرّرة، واختلاس كميّة (1874) طنا بلغت قيمتها (680,356,380) مليون دينار، وبيعها في الأسواق المحليّـة؛ لغرض تحقيق الربح والمنفعة الشخصيّـة.

وتابعت إنّه تمّ ضبط مُدير شعبة زراعة الساحل الأيسر في الشرقاط ومعاونه وثلاثة مُوظّفين في مركز القطع مسؤولين عن إعداد قائمة القطع، وعرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرّر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات،فضلا عن ضبط أصل دفاتر قوائم القطع التي حصل فيها التلاعب.