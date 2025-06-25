اعتقال مدير فرع تجارة الحبوب و3 موظفين في صلاح الدين

شفق نيوز - بغداد/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قوة خاصة قادمة من العاصمة بغداد اعتقلت مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين، دحام علي، وثلاثة موظفين آخرين من الفرع نفسه، لأسباب لم تُكشف بعد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الاعتقال جرت صباح اليوم من قبل قوة أمنية خاصة، ونُقل المعتقلين الأربعة إلى جهة غير معلومة حتى الآن"، مضيفاً أن "الجهات المعنية لم تصدر بعد أي توضيح رسمي بشأن أسباب التوقيف أو خلفياته".

وتُعد الشركة العامة لتجارة الحبوب من أبرز المؤسسات التابعة لوزارة التجارة، وتشرف على ملف تسويق واستلام المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين في عموم البلاد.