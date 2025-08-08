اعتقال متورطين بـ"اغتيال الطبيعة" في ديالى (صور)

شفق نيوز- ديالى

ما تزال حملات قطع الأشجار المعمرة في العراق، سواء الحملات الحكومية أو من تقف وراءها جهات مجهولة، تثير غضب الشارع العراقي لما لها أثر كبير على البيئة بالإضافة إلى الاعتزاز بتلك الأشجار وأعمارها الطويلة، في وقت تدفع كل الظروف المناخية نحو حملات تشجير كبرى قد تساعد البلاد على تحمل بعض الحر والأتربة.

وآخر تلك الحملات حصلت اليوم الجمعة في محافظة ديالى التي تعرف بطبيعتها الزراعية، حيث وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، أشجار معمرة عمرها عشرات السنين تم قطعها بظروف غامضة في مدخل مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأثارت عملية قطع الاشجار وهي من نوع "الكالبتوس" استياءً شعبياً واسعاً في المحافظة نتيجة استمرار قطع الأشجار المعمرة وتراجع أعدادها بشكل تدريجي مع توسع المشاريع الاستثمارية في مدخل مدينة بعقوبة.

وفي السياق، أكد مصدر أمني إلقاء القبض على متهمين اثنين من المتورطين بقطع الأشجار ظهر اليوم الجمعة.

وقال المصدر، للوكالة، إن "قوة أمنية رفقة فريق من بلدية بعقوبة، تمكنت من القبض على متهمين اثنين بتهمة قطع الأشجار المعمرة في مدخل بعقوبة".