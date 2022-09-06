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اعتقال لصين سرقا 6 هواتف من الزائرين في الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T20:21:03+0000
اعتقال لصين سرقا 6 هواتف من الزائرين في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على لصين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لسرقتهما 6 هواتف من الزائرين المتوجهين الى كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية تابعة لدوريات النجدة تمكنت من إلقاء القبض على لصين اثنين من اهالي محافظة البصرة اعمارهما في العشرينات قرب محال بيع الهواتف النقالة بساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأوضح ان "اللصين قاما بسرقة 6 هواتف نوع كالاكسي، من الزائرين المتجهين إلى كربلاء داخل احد المواكب في منطقة الشموخ على طريق الزائرين".

واشار المصدر الى "تسليم المتهمين إلى شعبة مكافحة إجرام الناصرية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

وفي سياق آخر، افاد مصدر امني بـ"العثور على مخلفات حربية عبارة عن ثلاثة قنابر هاون عيار (60)ملم داخل النفايات القريبة من مستشفى الگرمة في قضاء سوق الشيوخ – ناحية گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار".

وأكد المصدر، "رفع المخلفات من قبل فرق الدفاع المدني".

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