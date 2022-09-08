اعتقال أكثر من 100 مخمور ومتسول يعترضون سبيل المارة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الخميس، اعتقال 36 مخموراً "يعترضون سبيل المارة"، وكذلك (72) متسولاً في مناطق متفرقة من مناطق العاصمة في واجباتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية شرطة بغداد إن "مديرية نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد تمثلت بالقبض على شخصين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن مناطق (ام (الكبر والغزلان والمحمودية) من قبل دوريات نجدة (المحمودية .الشعب)، وكذلك القبض على (٣) اشخاص وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة نوع مسدس عدد (٢) وبندقية كلاشنكوف ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من قبل دوريات نجدة (الشعلة. الصالحية. الزهور)".

كما تم اعتقال، وفقا للبيان، "(٣) متهمين وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال وحبوب مخدرة واجهزة تعاطي للمخدرات ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد من قبل دوريات نجدة (المحمودية. بغداد الجديدة. النهروان)، وكذلك القبض على (36) مخمورا يعترضون سبيل المارة، والقبض على (٧٢) متسولآ".

وتابع البيان أنه "تم القبض على متهم اثناء قيامه بمحاولة سرقة سيارة ضمن منطقة (مدينة الصدر) من قبل دوريات نجدة (الصمود)، وشخص آخر لقيامه بأطلاق النار في الفضاء مما ادى لترويع المواطنين ضمن منطقة (الغزالية) من قبل دوريات نجدة (الغزالية)".

ولفت بيان الى "ضبط سيارات (عليها اشارة حجز) عدد (١٩) ضمن مناطق متفرقة، كما تم ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد(٢١٨)، ودراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد (١٩١٣)، فيما تم توجيه (٢٠) دورية نجدة لتأمين الحماية للمهمات ومجالس العزاء ضمن عموم العاصمة بغداد"، مبينا أنه ""تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".