اعتقال أكاديمي وصحفي في الأنبار بعد انتقادات لأداء الحكومة المحلية

أفاد مصدر أمني، ليل الاحد الاثنين، بأن قوة أمنية في محافظة الأنبار اعتقلت أكاديمياً في جامعة المعارف والصحفي خالد القره غولي، على خلفية انتقادات وُجهت إلى أداء محافظ الأنبار ومجلس المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تابعة لمديرية مكافحة الإجرام نفذت عملية الاعتقال"، مبيناً أن "الإجراء جاء عقب نشر آراء ومواقف انتقدت واقع الخدمات وتكرار الأزمات في ملفات خدمية ومعيشية التي تشهدها المحافظة".

ولم يتسنَّ حتى الآن الحصول على تعليق رسمي من الحكومة المحلية في الأنبار أو الجهات الأمنية بشأن الحادثة.