اعتقال "قالع أسنان" مزيف بعد سنوات من العمل في الموصل

شفق نيوز / اعتقلت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني في نينوى، يوم الخميس، منتحل صفة طبيب أسنان في مدينة الموصل.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "منتحل الصفة، مواطن من محافظة دهوك، افتتح عيادة أسنان في الموصل، وهو لا يمتلك شهادة ابتدائية، وتبين أنه قد فتح العيادة منذ سنوات سنوات، مستغلاً ضعف الرقابة والفراغ الموجود في المدينة بعد تحريرها".

وأضاف المصدر، أن "الأمن الوطني، أغلق العيادة بالشمع، ودون أقوال المتهم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "المتهم كان يجمع المعلومات من الانترنت، ليقوم بعمليات حشو الاسنان وقلعها".