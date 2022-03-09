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اعتقال طالب رمى معلمه بـ"طابوقة".. معلمو الموصل يستنفرون

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-09T16:47:25+0000
اعتقال طالب رمى معلمه بـ"طابوقة".. معلمو الموصل يستنفرون

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الاربعاء، بأن قوة أمنية اعتقلت طالباً "رمى معلمه بطابوقة"، في وقت ابدت نقابة معلمي المحافظة استياءها من الحادثة.  

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن الشرطة المحلية اعتقلت طالب متوسطة اعتدى على معلم وضربه بـ"طابوكة على رأسه" في حي 17 تموز بالجانب الايمن من مدينة الموصل.

وبحسب المصدر، فأن الشرطة اعتقلت الطالب بناءً على دعوة قضائية اقامها المعلم اثر تعرضه للاعتداء.

بدورها، استنكرت نقابة المعلمين فرع نينوى "الحادثة"، وفق بيان أصدره نقيبها رعد رمضان الجبوري، وورد الى وكالة شفق نيوز، مشيراً إلى توجههم للسلطات الامنية فور سماعهم الخبر.  

وقال الجبوري، إن نقيب المعلمين فرع نينوى وكافة كوادرها النقابية والتربوية تستنكر الاعتداء الذي تعرض له أحد زملائنا من المدرسين في إعدادية الشهاب للبنين في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وأوضح، أن تدخلاً مباشراً كان للنقابة حال سماع الخبر حيث توجه (الجبوري يرافقه اياد الجحيشي عضو الهيئة الإدارية للنقابة) للوقوف على حيثيات الاعتداء واتخاذ الإجراءات القانونية بالاتصال بالجهات الأمنية والقضائية من أجل رد الاعتبار للزميل المدرس.

وأضاف البيان، أن نقابة المعلمين فرع نينوى هي "الصوت القوي والسند الحقيقي لحماية كافة زملائنا من الكوادر التربوية والتعليمية".

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