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اعتقال ضابط مرور "مخمور" تسبب بحادث سير في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-26T12:59:39+0000
اعتقال ضابط مرور "مخمور" تسبب بحادث سير في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الأربعاء، باعتقال ضابط مرور "مخمور" تسبب بحادث سيرٍ وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية اعتقلت ضابطاً في مديرية مرور النجف برتبة رائد وولده، بسبب قيادته السيارة مخموراً وارتكابه حادث سير مع عجلتين في احد شوارع المحافظة"، لافتاً إلى أن "ابن الضابط كان متواجداً معه أثناء قيادته المركبة".

وبين المصدر، أن "القوة الأمنية التي فتشت عجلة الضابط المعتقل عثرت على 5 صناديق من زجاجات الخمور الفاخرة".

وأضاف، أن "ضابط المرور المعتقل، حاول تلبيس القضية لابنه، لكن الأخير أصبح شاهداً ضد ابيه أمام الأجهزة الأمنية والقضاء".

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