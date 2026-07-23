أول ضربة من نوعها.. المرور تطيح بعقيدين اختلسا أكثر من ملياري دينار عبر التلاعب بالغرامات

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر خاص، يوم الخميس، باعتقال ضابطين برتبة عقيد في مديرية مرور صلاح الدين، بتهمة اختلاس أكثر من ملياري دينار عبر التلاعب بالغرامات المرورية والتزوير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية المرور العامة ألقت القبض على الضابطين، بعد كشف اختلاس مبلغ أولي قدره مليار و800 مليون دينار، إضافة إلى مبلغ آخر يتجاوز 350 مليون دينار، ليصل مجموع الأموال محل القضية إلى أكثر من ملياري دينار".

وأضاف أن "هذه العملية تعد الأولى من نوعها، إذ أشرف عليها مدير المرور بشكل مباشر بمشاركة عناصر من المرور، من دون تدخل أو إشراف أي جهة أمنية أخرى".