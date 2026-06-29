اعتقال صاحب صيرفة في ميسان والتحفظ على ملياري دينار بحوزته

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال صاحب شركة صيرفة بعد ضبطه وبحوزته نحو ملياري دينار عراقي في إحدى السيطرات الأمنية التابعة لقضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان، قبل أن يتم الإفراج عنه عقب استكمال التحقيقات الأولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية أوقفت شخصاً في سيطرة تابعة لقضاء قلعة صالح، بعد العثور بحوزته على مبلغ يقدر بملياري دينار عراقي".

وأضاف أن "التحقيقات والتدقيق أظهرت أن المعتقل هو صاحب شركة صيرفة في محافظة ميسان، ليتم الإفراج عنه بعد التحقق من هويته وطبيعة عمله".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات الأمنية أبقت المبلغ المالي قيد التحفظ، ومن المؤمل الإفراج عنه اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية والأصولية".