اعتقال صاحب "سجل إجرامي" خطير في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الخميس، إلقاء القبض على متهم خطير - من أرباب السوابق - خلال عملية نوعية نفذتها مفارز مكافحة الإجرام شمال شرق المحافظة.

وقال قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح الخفاجي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية، وبإشراف مباشر من قائد الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (ع.ج) في إحدى المزارع الواقعة شمال شرق كركوك، بعد متابعة دقيقة لتحركاته".

وأوضح أن "المتهم معروف بسجله الإجرامي الحافل بعمليات السرقة والاعتداءات وتعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن تنفيذه عدداً من العمليات الإجرامية"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط سلاح بحوزته إضافة إلى دراجة نارية كان يستخدمها في تنقلاته".

وبحسب الخفاجي، فإن العملية نُفذت بتنسيق مشترك بين مفارز مكافحة الإجرام والجيش العراقي، وأن شرطة كركوك تواصل ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، مردفاً بالقول: "لا أحد فوق القانون في كركوك، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن المحافظة".