اعتقال شخص ينتحل صفة مسؤول رفع الحجز عن عقارات النظام السابق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، تنفيذ أمر قبض بحق "أحد المحتالين" الذين انتحلوا صفة العمل فيها؛ لتحقيق مآرب شخصيَّة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن القاضي المختص؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق أحد المحتالين الذي انتحل صفة مدير عام في هيئة النزاهة.

وأردفت الدائرة بأن التحقيقات الأولية تشير إلى إقدام المتهم على انتحال صفة المدير العام للدائرة القانونية في هيئة النزاهة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّة عبر أخذ مبالغ ماليَّة من المشتكين، وادعائه أنه المسؤول عن رفع الحجز عن عقارات أزلام النظام البائد، فيما تبيَّن من خلال سير التحقيق أنه يحمل هوية محامي.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة وتقرير مصير المتهم.