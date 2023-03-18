اعتقال سجين يتجول بين المطاعم ومراكز "الجم" في النجف و"حوت" الناصرية يبتلع أنبارياً

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، باعتقال سجين كان يتجول بين المطاعم ومراكز "الجيم" في محافظة النجف، في وقت شهد فيه سجن الناصرية المركزي وفاة نزيل أنباري.

وذكر أحد المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "منتسبا في شرطة الطاقة محكوم بالسجن مدة 6 أشهر وفق أحكام المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017 شوهد يتجول خلال الفترة الماضية بصحبة عناصر من شرطة الطاقة".

وبين المصدر، أن "المنتسب المحكوم كان يمارس حياته الطبيعية خارج أسوار السجن حيث يرتاد المطاعم و قاعة الجيم، ثم يعود لمنزله"، مشيرا إلى ان "أمر القبض عليه تم داخل منزله وبصحبته عناصر من شرطة الطاقة، كانوا بحمايته".

وفي ذي قار، توفي نزيل داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي غربي المحافظة. وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلاً يبلغ من العمر 33 عاما من اهالي محافظة الانبار توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب عارض صحي غير معروف".

واشار المصدر، إلى ان "النزيل المتوفي محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت، والسجن المؤبد وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".